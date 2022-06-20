Türkiye’deki milyoner sayısı yüzde 10 artacak

HENLEY & Partners'ın Küresel Vatandaşlık Raporu'na göre, bu yılın sonuna kadar 88 bin milyonerin yeni ülkelere göç etmesi, 2023'te ise bu rakamın 125 binle rekor kırması bekleniyor. Milyonerlerin en fazla tercih edeceği ülkeler arasında ise Birleşik Arap Emirlikleri, Avusturalya ve Singapur öne çıkıyor. Henley & Partners Türkiye Direktörü Burak Demirel, "ABD'nin milyoner sayısının yüzde 20, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere ülkelerinin milyoner sayılarının yüzde 10 artması bekleniyor. 2031 yılında Türkiye'deki milyonerlerin sayısının da yüzde 10 artması öngörülüyor." ifadelerini kullandı.

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