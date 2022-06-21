1 trilyon 600 milyarın üzerinde yatırım yaptık

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Türkiye'nin geleceği için sadece Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak 1 trilyon 600 milyar liranın üzerinde yatırım gerçekleştirdik. Bunun da yaklaşık yüzde 60'tan fazlasını, yani yüzde 65'lik oranını kara yollarına yatırdık." dedi. Karaismailoğlu, Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Köprülü Kavşağı Açılış Töreni'nde, yalnızca Adana'da değil 81 ilin tamamında yatırımlar yaptıklarını, eserler inşa ettiklerini söyledi. Karaismailoğlu, otoyol uzunluğunu iki katına çıkarıp, 3 bin 633 kilometreye yükselttiklerini, tünellerin uzunluğunu da 13 kat artırarak 650 kilometrenin üstüne çıkardıklarını dile getirdi.