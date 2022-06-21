Avrupa’da dogalgaz fiyatları hızlı yükseldi

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören temmuz vadeli gaz kontrat fiyatı, dün megavatsaat başına 124 eurodan açıldı. Fiyatlar, cuma günü kapanışına göre yüzde 5,8 artarak megavatsaat başına 124,52 euroya yükseldi. Doğalgaz fiyatlarındaki artışta, Rusya'nın Avrupa'ya gönderdiği gaz miktarının düşmesi ve bu durumun oluşturduğu endişe ortamı etkili oldu. Rus enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım boru hattı üzerinden Avrupa'ya sevk edilen 167 milyon metreküp seviyesindeki gaz arzının teknik sorunlar nedeniyle 16 Haziran itibarıyla günde 67 milyon metreküpe düştüğünü bildirmişti.

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