  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Emtia piyasalarında satış eğilimi hızlandı

Emtia piyasalarında satış eğilimi hızlandı

21.6.2022

Emtia piyasalarında satış eğilimi hızlandı
Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerinin artmasıyla emtia piyasasında da satış eğilimi hızlanırken düşüş geçen hafta da sürdü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözlerle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor. Tahvil piyasalarında da oynaklık sürerken geçen hafta buğday yüzde 3,7, pirinç 0,2, soya fasulyesi 2, kahve 1,01, şeker 1,9, pamuk 3,5 paladyum 6,2, bakır ise yüzde 5,1 değer kaybetti. New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgazda kayıplar yüzde 20'yi aştı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA