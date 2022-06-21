Emtia piyasalarında satış eğilimi hızlandı

Küresel çapta agresif bir şekilde sıkılaşan para politikalarının resesyon endişelerinin artmasıyla emtia piyasasında da satış eğilimi hızlanırken düşüş geçen hafta da sürdü. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yapması ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözlerle yönlendirmelerde bulunması sonrası piyasalarda resesyon fiyatlaması güçleniyor. Tahvil piyasalarında da oynaklık sürerken geçen hafta buğday yüzde 3,7, pirinç 0,2, soya fasulyesi 2, kahve 1,01, şeker 1,9, pamuk 3,5 paladyum 6,2, bakır ise yüzde 5,1 değer kaybetti. New York Ticaret borsasında işlem gören doğalgazda kayıplar yüzde 20'yi aştı.

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