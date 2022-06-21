Haziranda başvurana hem zamlı aylık hem ikramiye

Milyonlarca memur, asgari ücretli, emekli gibi emeklilik dilekçesi verecekler de temmuz zammını bekliyor. Emeklilik dilekçesinin verildiği tarih aylık, ikramiye ve kıdem tazminatını etkiliyor. Haziran ayında başvuruda bulunanlar emekli aylıklarını temmuz ayında, temmuzda başvuran da ağustostan geçerli olmak üzere alıyor. Haziran ayında başvuran bir ay daha erken emekli aylığı almaya başlıyor. Haziranda başvuran Kurban Bayramı'nın içinde bulunduğu temmuz ayında aylık alacağı için bayram ikramiyesini de alıyor. Temmuz ayı zammı ile birlikte milyonlarca çalışanın, emeklinin geliri artacak. Enflasyon oranlarıyla beraber refah payı olarak ek zam da yapılacak. Emeklilik dilekçesini verirken emekli aylığı ve maaşlara yapılan dönemsel artışlar büyük önem taşıyor. Dilekçenin verildiği tarih hem emeklilik gelirini hem de ikramiyeyi doğrudan etkiliyor.



KAMUDA KATSAYI ESAS

Emekli aylığı başvuru tarihini izleyen aybaşından geçerli olmak üzere bağlanıyor. Kamu çalışanlarının aylığı memur maaş katsayısına paralel artarken, temmuz ayında yapılacak artış dilekçe haziranda verilse de aylığa yansıyor. Ancak emekli ikramiyesi, dilekçenin verildiği tarihteki katsayı üzerinden hesaplanıyor. Temmuz ayında emeklilik dilekçesi veren Ramazan Bayramı'nda verilecek 1100 liralık ikramiyeyi alma fırsatını kaçırıyor. Kamudan bu yıl emekli olanlar 3600 ek gösterge düzenlemesiyle ikramiyede meydana gelecek artıştan yararlanamayacak. Yasaya göre emekli ikramiyesi, emekli olunan tarihte yürürlükte bulunan ek göstergeye göre ödeniyor. Ek gösterge artışı 15 Ocak 2023'te yürürlüğe gireceği için zorunlu olmadıkça emeklilik dilekçesini bu tarihe kadar bekletmekte fayda bulunuyor.



■ HAZAL ATEŞ

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