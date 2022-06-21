TOKİ’den 10 bin konutluk yeni fırsat

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) konut sorununa çözüm için yeni bir projeyi hayata geçiriyor. TOKİ, düzenlendiği açık artırma ile vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sunuyor. Uygun fiyatlı arsaların konut ve sanayi yatırımları için uygun olduğu aktarıldı. 29-30 Haziran'da gerçekleşecek satışlarda ÜFE oranı 6 aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel, İstanbul'da TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün olacak. Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satışa sunulacak.

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