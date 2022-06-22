Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyon farkı ücret ve aylıklara yansıyacak

Milyonlarca memur, emekli için temmuz zam ayı olacak. Kamu çalışanları ve memur emeklilerine temmuz ayında 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, emekli ve memura zamda devletin mali imkânları, ekonomik gelişme, milli gelir düzeyi, genel geçim şartları ve yıllık enflasyon oranlarını göz önünde bulundurduklarını söyledi.



BELİRLEYİCİ OLACAK

Nebati, "Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlilerinin ve memur emeklilerinin aylık ve ücretlerine enflasyon farkı yansıtılacak" dedi. Kamu çalışanları ve emeklileri ocak-temmuz aylarında toplu sözleşme artışına ek olarak enflasyon farkı, SSK ve Bağ- Kur emeklileri de ocaktemmuz aylarında bir önceki 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor. Merkez Bankası'nın haziran tahminine göre 6 aylık enflasyon artışı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 39.67 olacak. Memur ve emeklilerine de fark verilmesi kesinleşti. Memur ve memur emeklileri temmuzda ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7.5 oranındaki ocak zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek. Merkez Bankası tahminine göre temmuz ayında artış oranı yüzde 39.17 olacak. Emekli ve memur için ocak ayında yapılan yasal düzenleme ile ek zam imkânı tanındı. Temmuz ayında yüzde 7 olan toplu sözleşme zam oranının artırılması gündeme gelebilecek. Memur ve emeklilerine 2.5 puanlık bir artış daha yapılması durumunda zam oranı yüzde 41.67 olarak güncellenecek. SSKBağ- Kur emeklileri için taban aylık da yükseltilecek.





REFAH DENGELİ YAYILACAK

Kamu çalışanları ve emeklilere zam konusu Meclis'e taşındı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati kamu çalışanları, memur emeklilerine temmuz ayından geçerli olmak üzere yüzde 7 oranında artış yapılacağını belirterek, "Altı aylık dönemde enflasyonun yüzde 7.5'i aşması durumunda temmuzdan geçerli olmak üzere aylık ve ücretlere enflasyon farkı yansıtılacak" dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, refahın tüm ülkeye dengeli yayılması için çalıştıklarını, bölgeler arasındaki gelir farklılıklarını ortadan kaldıracaklarını söyledi.



HAZAL ATEŞ