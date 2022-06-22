İzmir’de kurban hareketliliği başladı! 1200 kiloluk boğa 75 bin lira

İzmir'in Buca ilçesindeki Kaynaklar kurban pazarında bayram hareketliliği başladı. Ağırlığı 1 ton 200 kilogramı bulan sığır 75 bin TL'den satışa sunulurken, satıcılar artan fiyatlardan dolayı pazarlık konusunda zorluk yaşadıklarını söyledi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden getirilen küçükbaş hayvanlar yaklaşık 3 bin TL'den satılırken, büyükbaşların fiyatı ise cinsine ve ağırlığına göre değişiyor. Besiciler büyükbaş hayvanların ortalama fiyatının 27 bin liradan başladığını söyledi.



Batman Hasankeyf'ten gelen Mehmet Günay, "Pazarın en büyük hayvanı bende. Sabri Başkan adında Simental ırkı sığırım var. Ağırlığı 1 ton 150 ile 1 ton 200 kilogram arasında. 75 bin TL fiyat biçtik" dedi. Besici Cihan Kale ise 1 ton 150 kilogramlık Simental ırkı sığırı için 70 bin lira istediğini, 60 bin liralık teklifi ise kabul etmediğini ifade

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