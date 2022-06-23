4. bölge buluşması Adana’da yapıldı! KARGOMsende 81 kentte faaliyette

KARGOMsende, 81 ili kapsayan yaygın dağıtım altyapısı ve faaliyet gösterdiği alanda "ilk tercih edilen dağıtım şirketi olma vizyonu" ile Ankara'da başlayan Bölge Buluşmaları'nın dördüncüsünü, "Birlikte, Daha Güçlü !" mottosu ile Adana Bölge'de gerçekleştirdi. Kasım 2020'de kurulan ve Haziran 2021 itibarıyla 81 ilde beş bölge müdürlüğü ve 145 dağıtım merkezine ulaşan yeni nesil dağıtım şirketi KARGOMsende'nin Genel Müdürü Cem Hakan Özyiğit'in açılış konuşması ile başlayan toplantı Genel Müdürlük birimlerinin sunumları ile devam etti. Adana ve çevre illeri Dağıtım Merkezleri Yöneticilerinin hazır bulunduğu toplantıda yeni nesil kargo şirketi KARGOMsende'yi 'birlikte daha güçlü' mottosu ile zirveye taşıma stratejileri değerlendirildi. KARGOMsende olarak önümüzdeki dönemde markanın "en çok tercih edilen dağıtım şirket"i olma hedefine uygun bir çalışma ortamı hazırladıklarını belirten Cem Hakan Özyiğit, toplantıların 23 Haziran'da Trabzon Bölge Müdürlüğünde son bulacağını iletti.

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