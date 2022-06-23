Emlak Katılım, temassız broşür dönemine geçiyor

Emlak Katılım, çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekleyerek, şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri kağıt olarak basmama kararı aldı. Emlak Katılım Çevre Haftası'nda aldığı yeni bir kararla şubelerinde ürün ve hizmetlere yönelik broşürleri artık kağıt olarak basmıyor. Banka müşterileri şubedeyken ilgilendiği ürün ve hizmetin detaylarına karekod okutarak ulaşabiliyor, böylelikle banka kağıt israfının önüne geçmeyi hedefliyor. 2019'da Sıfır Atık Yönetim Sistemini kurarak Sıfır Atık belgesini almaya hak kazanan bankanın şubelerinden 2021'de geri dönüşüme gönderilen atık miktarı yaklaşık 22 bin kilogram olurken, bu sayı 2022'nin ilk çeyreğinde yaklaşık 7 bin kilogram oldu. Genel Müdürlük binasında, 2021'de geri dönüşüme gönderilen atık miktarı yaklaşık 3 bin kilogram olurken 2022 yılının ilk çeyreğinde ise bu miktar yaklaşık bin kilogram olarak gerçekleşti. Ayrıca sektörde ve dünyada yılın en iyi sukuk ihracı ödülüne layık görülen Özel Fon Havuzu Katılma Hesabı üzerinden gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk emek-sermaye ortaklığına dayalı yeşil sukuk ihracı ile yıllık net karbon emisyonu azaltımına yaklaşık 2 bin ton katkı sağladı.

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