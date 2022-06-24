Devlet desteğiyle çiftlik kurup işinin patronu oldu

AYDIN'DA 58 yaşındaki engelli Ahmet Kadı, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) verdiği Kıvırcık ırkı koyunlarla besicilik yaparak ailesini geçindirmenin mutluluğunu yaşıyor. Aydın İŞKUR Müdürlüğü engelli ve eski hükümlülere yönelik hibe projesi ile vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Efeler ilçesinde oturan Ahmet Kadı, hayalini kurduğu besici ve süt üreticisi olmak için KOSGEB'e başvurdu. Kendi işini kurma projesi onaylanan ve sonrasında müdürlük ile sözleşme imzalayan Kadı, 48 bin 100 liralık hibe kullandı. Kadı, 17 adet Kıvırcık ırkı koyun alarak hayvancılığa başladı.

İŞKUR'un hibe desteği ile kendi işletmesini kuran engelli girişimci kent ekonomisine katkı sunmanın sevincini yaşadığını söyledi. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği konusunda tecrübesi olduğunu belirten Kadı, "Geçim sıkıntısı yaşıyordum. Engellilere yönelik hibe desteği için İŞKUR'a başvurdum. Aldığım hayvanlara bakıyorum. Koyunları sağıp sütünü satıyorum. Koyunların sayısını çoğaltarak işimi büyüteceğim. Bana bu imkanı veren devletimizden Allah razı olsun. İŞKUR görevlilerine minnettarız" diye konuştu. ■ KAZIM YÖRÜKCE