Turkuvaz Akademi’den “Değişen dünyada yenilikçi teknolojiler” semineri

TURKUVAZ Akademi, düzenlediği seminer programları ile sektörün önde gelen isimlerini ağırlamaya devam ediyor. Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) Yönetim Kurulu'nda görevini sürdüren, kamu ve TÜBİTAK projelerinde yer alan, ICTMedia ve BTHaber Danışma Kurulu üyesi Suat Baysan "Değişen Dünyada Yenilikçi Teknolojiler" konulu seminer programıyla Turkuvaz Medya Merkezi'nde grup yöneticileriyle bir araya geldi.

Etkinlikte önümüzdeki dönemde sanal ikiz, 5G gibi hayatımızda yer edinecek teknolojiler, endüstri 4.0, kuantum bilgisayarlarla ilgili en çok merak edilenler ve metaverse'ün doğru bilinen yanlışları hakkında keyifli bir sohbet gerçekleşti. Yönetsel süreçlerle ilgili stratejik değişimleri de beraberinde getirmesi öngörülen dijital dönüşüm ve Baysan'ın gelişmelere bütünsel yaklaşımıyla çizdiği vizyoner bakış açısı katılımcılar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. İlerleyen tarihlerde düzenlenecek farklı programlarda tekrar bir araya gelinmesi ve konuların detaylandırılarak global örneklerle zenginleştirileceği oturumlar düzenlenmesi öngörülüyor.