‘Amir işçisine küçük düşürücü laf söyleyemez’

Çalıştığı fabrikada mesai arkadaşlarının yanında amirinin fırçasına maruz kalan işçi, atar topar kovuldu. Yıllar süren davaya son noktayı koyan Yargıtay, emsal bir karar verdi. Yüksek Mahkeme, işçinin ulu orta fırçalanmasının yasaya aykırı olduğuna dikkat çekti. Kararda, "İşyerinde amir konumda olması, işçiye 'lan oğlum elini cebinden çıkar' diyerek küçültücü, tahrik edici ifade kullanma hakkı vermez. Davacının iş akdinin feshinin haklı olduğu gerekçesi ile davanın reddine dair verilen kararının bozulması gerekmiştir" denildi.

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