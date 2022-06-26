Yumurta fiyatında kartel iddiaları araştırılıyor

Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle, yumurta fiyatlarına ilişkin yürütülen soruşturma hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Maya sektörüne bir soruşturmaları olduğunu hatırlatan Birol Küle, "O incelemelerde yumurta sektörüyle ilgili de belgelere ulaştık. Oradaki tespitlere göre çok sayıda delil vardı. Belli başlı fiyatı beraber belirleme, arz kısıt oluşturma, hassas bilgi ve pazar paylaşımı üzerine çok ciddi birkaç husus kartel iddiaları var soruşturma heyetinin. 2'ye böldük. İlk soruşturmada 17 taraf var. İkinci soruşturmada da 25 taraf var. 5 üreticiden uzlaşma talebi geldi. Uzlaşma talebi şu; anlaşma gelir, teşebbüs ihlali kabul ediyor. Soruşturma daha yeni başladı. Birinci yazılı savunmaları aldık ama uzun bir süreç" diye konuştu.

Yumurta fiyatları ile ilgili soruşturmada fiyatı beraber belirleme, arz kısıt oluşturma gibi kartel iddiaları olduğu ifade edildi.

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