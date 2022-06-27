Ayıplı otomobilde zaman aşımı yok

İzmir Barosu avukatlarından Kurtuluş Kanat ile Büşra Nur Dündar, 2012 yılında sıfır otomobil alan müvekkilleri Ahmet Hocamoğlu'nun aracında hiçbir kaza ve darbe olmamasına rağmen 2017 yılında tavanındaki ve sol arka cam kenarındaki boyanın döküldüğünü belirterek açtıkları davayı kazandı. Tüketici Mahkemesi davayı zaman aşımı olduğu gerekçesiyle reddetti. Üst mahkeme, otomobildeki boya sorununun üretimden kaynaklandığını, üretimden kaynaklı gizli ayıplarda da zaman aşımı süresinin işlemediğini ifade ederek, o dönem sıfır alınan aracın 2022 modeli ile değiştirilmesine karar verdi.



2022 MODEL VERİLECEK

Tarsus'ta yaşayan Hocamoğlu, aracının boyasının dökülmesi üzerine yasal girişim başlattı. Bilirkişi raporunda hak ediş tarihinden itibaren yasal faizleri hariç, aracın komple boyanması halinde 5 bin liralık boyama ücreti ve 12 bin liralık değer kaybının söz konusu olduğu, bu nedenle ayıplı aracın geri alınarak ayıpsız misli ile değiştirilmesi gerektiği belirtildi. Kanat ile Dündar, Adana Bölge Adliye Mahkemesi 5. Hukuk Dairesi bilirkişi raporunda arızanın imalattan kaynaklandığının belirtildiğine dikkat çekti. Üst mahkeme emsal bir karara imza atarak, 2012 model aracın ayıpsız misli ile değişimine ve davanın ilk derece mahkemesinde yeniden görülmesine karar verdi. Yerel mahkemenin de bu karardan sonra mağdur müvekkilleri lehine hüküm verdiğini aktaran avukat Kanat, "Bu emsal olacak bir karardır. Boyanın yaprak gibi kalkması ve ilerlemesi boyama prosesi hatasıdır ve müşterinin alırken bunu fark etmesi mümkün değildir. Üretimden kaynaklı gizli ayıplarda zaman aşımı yoktur. Bunu sunduğumuz Yargıtay kararlarıyla da gözler önüne serdik. Müvekkilimizin aracı 2022 modelle değiştirilecek" dedi.



■ METİN BURMALI (ÖZEL HABER)

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