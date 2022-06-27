  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

27.06.2022, 09:14

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 5 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü 5 öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "2547 sayılı Kanun ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği'nin ilgili maddelerine göre Üniversitemize Öğretim Üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA