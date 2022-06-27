Vatandaşın cebine 241 milyarlık katkı

Hükümet, vatandaşların günlük hayatlarını etkileyen olağanüstü fiyat artışlarının alım güçlerine en az düzeyde yansıması için 241,3 milyar liralık vergi kaleminden vazgeçti. Bu yıl yapılan gelir tahminlerinde vergide artış, zam öngörülmediğini vurgulayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati 241,3 milyarlık desteğin detaylarını açıkladı. Vatandaşa, gıda ürünlerinde KDV indirimiyle 30 milyar lira, yeme-içme hizmetlerinde 1,2 milyar lira, temizlik maddeleri, bebek bezinde 6,9 milyar lira, mesken ve tarımsal sulamada elektrik tesliminde 10,9 milyar lira, eşel mobil sistemiyle 2,8 milyar lira destek sağlandı.



■ HAZAL ATEŞ/ANKARA

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