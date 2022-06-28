İZMİR'İN önde gelen iş adamlarından Batı Anadolu Sanayici ve İşinsanları Dernekleri Federasyonu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı'nın aile şirketi iflas etti. Kasalı ailesine ait Kasalı Nakliyat'ın 2008'de başlayan iflas sürecinin sona erdiği açıklandı. İzmir İflas Müdürlüğü'nün konuyla ilgili Ticaret Sicil Gazetesi'nde yer alan ilanında Kasalı Nakliyat'ın iflas tasfiyesinin İzmir 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 23 Mayıs tarihli ilamı gereğince kapatıldığı bilgisi verildi.

Konuyla ilgili Yeni Asır'ın ulaştığı Mehmet Ali Kasalı, süreç hakkında bilgi verdi. Sektördeki diğer şirketleriyle yola devam ettiklerini ifade eden Kasalı, "Yaka Nakliyat asıl şirketimiz. Kasalı Nakliyat da bizim yan kuruluşumuz. Oradaki süreç yasal olarak tamamlandı. İş hayatının dalgalanmaları. Bizim yaptığımız bazı yanlış yatırımlar, dolayısıyla İzmir'de müşterek olarak kurulan EGS gibi kuruluşlarda maalesef yatırdığımız şeylerin geri dönmemesi böyle bir sonuca neden oldu. Üzüldük ama iş hayatının içinde olan şeyler" diye konuştu. ■ ERHAN GÜLENÇ