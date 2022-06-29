İzmir’in sanayi gücü tescillendi

EGE Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Haziran ayı Meclis Toplantısı'nda konuşan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "İzmir için müthiş bir veri var. 90 bin üreticimizi, 4 bin ürünümüzü analiz ettik. Sanayinin lider şehirleri ortaya çıktı. İzmir burada ikinci. İstanbul'dan sonra İzmir geliyor. 4 bin üzerindeki ürünün 373'ünde Türkiye birincisi İzmir oldu. Üretme kapasitesi açısından İzmir ilk ikide. 4 bin sanayi ürününde 2 bin 300'ü yani yüzde 58'i İzmir'de üretiliyor. Türkiye'nin zenginleşmesine sağladığı katkılardan dolayı İzmir, bizim göz bebeğimiz" dedi.

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