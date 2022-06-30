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Haberler Ekonomi Bayramda 1 milyon kişi tatile çıkacak

Bayramda 1 milyon kişi tatile çıkacak

30.6.2022

Bayramda 1 milyon kişi tatile çıkacak
Kurban Bayramı tatili ile resmi tatil 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün aynı haftaya denk gelmesi ve iki tatil arasında kalan 13-14 Temmuz'un idari izin olarak açıklanması, hem tatilcileri hem de turizmcileri sevindirirken, acentelerle 1 milyon kişinin tatile çıkması bekleniyor. 13-14 Temmuz'un idari izin olarak açıklanmasıyla 9.5 günlük tatil, arife gününde yarım gün yıllık izin alan vatandaşlar tarafından 10 güne uzayabilecek. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, bayramda hem yerli hem yabancı turist talebinde canlılık beklediklerini ifade ederek, "Orta Doğu ve Körfez ülkelerinin yanı sıra İran, Almanya, İngiltere, ABD, Latin Amerika'dan girişlerde artış gözleniyor" dedi.
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