Ege otelleri bayramda yüzde 100 dolu

Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü arasındaki iki günün idari izin olarak açıklanmasının ardından tüm Ege kıyılarındaki otellerin bayram rezervasyonları neredeyse yüzde 100'lük bir doluluğa ulaştı. Balıkesir'de 30 bin yatak kapasitesi ve 130 binin üzerinde yazlığa sahip Edremit Körfezi, 115 kilometre sahil bandına sahip Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık ile iç turizmin gözde merkezleri arasında yer alıyor. Her yıl 3 milyonun üzerinde gecelemeyle büyük turizm potansiyeli barındıran Kuzey Ege'de otel, motel ve pansiyonlarda yer bulmak imkansız hale geldi. Bölgede yazlıkların da çok olması üzerine belediyeler ve diğer kurumlar hazırlıklarını hızlandırdı. Yetkililer vatandaşları, tatil bölgelerine rezervasyonsuz gitmemeleri konusunda uyardı.

ÇEŞME 1 MİLYONU AŞAR

İzmir'in dünyaca ünlü turistik ilçesi Çeşme'deki otellerin bayram rezervasyonlarında da büyük hareketlilik yaşanıyor. Çeşme'nin, geçmiş yıllarda olduğu gibi yine milyonları ağırlaması bekleniyor. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı Yakup Demir, "Önümüzdeki hafta bayram haftasına girmiş olacağız. Okulların tatil olmasıyla yoğunluklarımız artmaya başladı. Hafta sonları neredeyse yüzde 100 doluluğa ulaştık. Hafta içleri ise yüzde 70-80'deyiz. Bu sene ilk defa Avrupa'da çalışan başka ülkelerin gurbetçileri de tatil için Çeşme'ye geliyor. İran, Irak, Azerbaycan, Tunus Fas gibi ülkelerden, Avrupa'da yaşayanlar Kurban Bayramı tatili için Çeşme'yi tercih ediyor.

HEDEFİMİZ 500 KUVAZİYER

Aydın'ın turistik ilçeleri Didim ve Kuşadası'nda da otellerde boş oda kalmadı. İl Kültür ve Turizm Müdürü Umut Tuncer bu sene Aydın'ın turizmde rekor kıracağını söyledi. 2022 yılında 2 milyon turistin üzerine rahatlıkla çıkılabileceği öngörülürken, rezervasyon yapmayan tatilcilerin yer bulabilme noktasında sıkıntıya düşeceği bildirildi. Kruvaziyer turizminde hareketliliğin sürdüğünü dile getiren Tuncer, "Hedefimiz 500 geminin gelmesi" diye konuştu. Bu arada Güney Ege'de Muğla'ya bağlı Bodrum, Marmaris ve Fethiye ilçelerinde de şu anda yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanan turistik işletmelerin Kurban Bayramı'nda şimdiden yüzde 100'lük doluluğa ulaştıkları öğrenildi.

KAZIM YÖRÜKÇE