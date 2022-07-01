‘Önümüzdeki dönemde vergi artışı ve zam yok’

TBMM Genel Kurulu, ek ödenek yasasını kabul etti. Yasa ile birlikte genel bütçe kapsamındaki idarelerin bütçe tertiplerine 817 milyar 271 milyon 632 bin lira, özel bütçeli idarelerin bütçe tertiplerine 63 milyar 203 milyon 143 bin lira olmak üzere toplam 880 milyar 474 milyon 775 bin lira ödenek eklenecek. Gelir tahmini de 1 trilyon 80 milyar lira arttı. Genel Kurul'daki görüşmeler sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

TASARRUFA DEVAM ETTİK

LÜKS DEĞİL DÜŞÜK BÜTÇELİ: (Kamuda lüks araç saltanatı sürüyor iddiaları) Kamu idarelerini lüks ve gösterişten uzak, yerli menşeli, standart donanımlı ve düşük bütçeli taşıtlara yönlendiriyoruz. Kiralık taşıtlar 2023 yılı sonuna kadar yüzde 20 oranında azaltılacak. 800 adedinin kullanımına izin vermeyerek tasarruf ettik. 2022 yılında da aynı tasarruf anlayışını sürdürüyoruz.

KESİNLİKLE VERGİ VE ZAM YOK: Ek bütçe hazırlıkları kapsamında yapılan gelir tahminlerimizde kesinlikle yeni bir vergi artışı veya zam öngörmedik. Gelirlerdeki artış 2022 yılında yaptığımız gelir azaltıcı çok sayıda düzenlemeye rağmen ekonomik aktivitedeki güçlü seyir, firma kârlılıklarındaki yükseliş, milli gelirimizde meydana gelen artış gibi yollar sayesinde gelir beklentilerimiz bütçe tahminlerinin çok üzerinde gerçekleşmektedir.

ÜRETİCİYE BÜYÜK DESTEK

KONUT KREDİSİNDE KAMU BANKALARI ÖNDER: (Devlet bankaları yüzde 1,20'yle konut kredisi vermiyor iddiaları) 17 Haziran 2022'de 342 milyar liraya ulaşan konut kredileri, bireysel kredilerin yaklaşık yüzde 30'unu oluşturmaktadır. Stok bakiyeleri açısından değerlendirildiğinde bu dönemde gerçekleşen artışın tamamına yakını kamu bankaları kaynaklı.

ÇİFTÇİYE 664 MİLYONLUK DESTEK: Yapılan düzenlemeler ile tarımsal üreticilerimiz için Hazine adına yaklaşık olarak 664 milyon liralık temerrüt faizi gelirinden vazgeçilmiştir.

ENERJİDEKİ ARTIŞ: Türkiye'de Mayıs 2022 itibariyle elektrik fiyatları yıllık yüzde 67, doğalgaz fiyatları yüzde 88.2 artış göstermiştir. Türkiye'deki enerji enflasyonu yüksek gerçekleşmiştir. Aynı dönemde, Avrupa'da doğalgaz fiyatları ortalama yüzde 53.5 artmıştır. Hollanda, Letonya, Estonya, Yunanistan, Bulgaristan, Danimarka, Belçika gibi ülkelerde ise artış yüzde 100'ün üstünde oldu. Elektrikte ise Danimarka'da yüzde 60.5, İtalya'da yüzde 73.4, Yunanistan'da yüzde 80.2, Hollanda'da yüzde 118, Estonya'da ise yüzde 146.3 artış yaşanmıştır. ZÜBEYDE YALÇIN

ELEKTRİĞE ZAM YOK

ENERJI Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, dün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.

TOPLANTI sonrasında yapılan açıklamada, kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı, elektriğe zam uygulanmayacağı ifade edildi.