“OSB’ler her zaman gurur kaynağım oldu”

EBSO başkanlığına yeniden aday olan Ender Yorgancılar, Tire OSB'de katılımcılarla bir araya geldi. Bugüne kadar yirmiye yakın OSB'nin kuruluşunda bulunduğunu hatırlatan Yorgancılar, "OSB'ler her zaman gurur kaynağım" dedi. Çalışanlara iş ve aş sağladıklarını kaydeden Yorgancılar, "OSB'ler, kayıtdışı istihdam ve kayıtdışı ekonominin en kolay kontrol edildiği üretim merkezleri. 81 ili gezdim, bütün OSB'leri gördüm. Bunlar içinde ödül alan Ege Bölgesi ve İzmir bulunuyor. Bunların tamamını kuran, Asya Pasifik ülkeleri arasında en başarılı birinci oda seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası'dır. Bize bu gururu yaşatan herkese teşekkür ederim" dedi. OSB'lerdeki su sorununa da değinen Yorgancılar, "Bunlar iyi günlerimiz. Önümüzdeki süreçte sorunu daha ciddi hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

YORGANCILAR'A PLAKET

TOSBİ'nin 1993'te kurulduğunu belirten Müteşebbis Heyeti Başkanı Metin Akdaş, TOSBİ'nin İzmir'deki OSB'ler arasında 3'üncü büyük olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler ise TOSBİ'de 23 yıl görev yapıp emeklilik kararı alan Bölge Müdürü Galip Kılınç ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'a plaket vererek teşekkür etti. ■ NADİR UYSAL