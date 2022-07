Bankaların promosyon savaşı

Bankaların promosyon kampanyalarında hareketlilik başladı. Emeklileri müşteri olarak çekmek isteyen bankalar, promosyon ödemelerini 5 bin liraya kadar çıkardı. Emeklilere promosyon imkanı ilk olarak 2017'nin Şubat-Mart döneminde hayata geçmişti. 2017'de ilk promosyonlarını alan emekli vatandaşlar, 3 yılda bir bu gelirden faydalanmaya başladı. 2020'den sonra önümüzdeki yıl üçüncü kez promosyon verecek bankalar da kampanyalarını cazip hale getiriyor.

3 YILDA BİR VERİLİYOR

Kampanyalar son dönemde iyice hızlandı. Kimi bankalar hiçbir ek koşul olmadan, kimileri de maaş taşıma ya da ek ürün kullanma koşullarıyla yüksek ödeme yapıyor. İşte o kampanyalardan bazıları...

● Denizbank: Maaşa göre 675, 850, 1000 lira ödüyor. 1 otomatik ödeme talimatı verenler ek ödülle maaşa göre bin 425, bin 600, bin 750 lira alabiliyor. ● ING: Maaşını taşıyanlara ek koşulsuz maaşa göre 2 bin 350, 2 bin 900, 3 bin 500 lira veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenler her bir kişi için 250 lira alıyor. En fazla 5 emekli yönlendirmesi için ödül kazanılıyor. ● İş Bankası: Maaşa göre 3 bin 500, 4 bin 250, 5 bin lira ödeme yapıyor. Ayrıca emekli yakınına referans olan emeklilere, her bir emekli yakını için 250 lira puan veriyor. En çok iki kişi için puan kazanılıyor. ● Şekerbank: Maaşını taşıyanlara maaşa göre bin 500, bin 750, 2 bin lira veriyor. Ayrıca 3 ay ödemeli kredi kullanım fırsatı, ücretsiz havale ve EFT, eve teslim maaş, şubede işlem önceliği gibi imkanlar da sağlıyor. ● TEB: Yeni edinilen emekli müşterilerin, 2 fatura ödeme talimatı vermeleri halinde promosyonlarını maaşa göre 2 bin 600, 3 bin 125, 3 bin 750 liraya yükseltiyor. Emekli yakınını getirenler de her kişi için 250 lira kazanıyor. Toplam 10 kişi için ödül kazanılıyor. ● Türkiye Finans: Maaşını taşıyanlara maaşa göre bin 800, 2 bin 300, 3 bin 500 lira promosyon veriyor. Ayrıca emekli yakınını getirenlere her bir kişi için 250 lira ödüyor. Kredi kartı ile ilk 3 ay yapılacak 250 lira üzeri harcamalar için aylık 100 lira puan imkanı sunuluyor. ● Yapı Kredi: Maaşa göre 2 bin 500, 3 bin 100, 3 bin 750 lira ödüyor. 2 fatura talimatı verenlere 100 lira hediye ediliyor. Emekli yakınını getirenler de her bir kişi için 250 lira kazanıyor.