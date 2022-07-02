Egeli iş insanlarından Verusa Holding’e tepki

İzmir'in milyarlık devi ENDA Enerji Holding'te aralarında A Grubu imtiyazlı hisse sahibi Hüsnü Özyeğin, Lucien Arkas, Cem Bakioğlu, Rona Yırcalı, Samim Sivri'nin de bulunduğu Egeli iş insanları ile holdingin yüzde 30.86 payla en büyük ortağı konumundaki Verusa Holding arasında başlayan A Grubu hisselerin imtiyaz haklarıyla ilgili tartışma giderek alevleniyor. Verusa cephesi, holdingteki A grubu hisselerin imtiyazının kaldırılmasını isterken buna karşı çıkan ve bunun kazanılmış hakları olduğunu belirten Egeli işadamları, yeni bir açıklama yaptı.

"DAYANAKSIZ İDDİALAR VAR"

Verusa Holding Başkan Yardımcısı ve ENDA Enerji Holding Yönetim Kurulu Üyesi Reha Çırak'ın Yeni Asır'a bir açıklama göndermiş ve (A) Grubu hisse sahiplerinin imtiyazlı haklarının holdingin kurumsal sürdürülebilirliğine zarar verdiğini ve suistimale açık bir yapı yarattığını iddia etmiş ve bu imtiyazların SPK mevzuatı gereğince kaldırılması gerektiğini vurgulamıştı. Egeli iş insanları da Verusa cephesine cevap vermek için Yeni Asır'a bir açıklama gönderdi. Dayanaksız iddia ve haksız yorumlar hakkında açıklama yapma gereği duyduklarını belirten iş insanları, "ENDA Enerji (A) grubu pay sahiplerinin, 1993 yılından bu yana, yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. Ancak, bu imtiyaz, hatalı şekilde ifade edildiği üzere tüm yönetim kurulu üyelerini seçmeye yönelik olmayıp, yönetim kurulu üye sayısının çoğunluğunu genel kurulda aday gösterme imtiyazıdır" dedi.

UZMAN PROFESÖRDEN GÖRÜŞ

ENDA Enerji'nin halka arz sürecinde, (A) grubu payların imtiyazları konusunun gündeme geldiğini ve konuya ilişkin inceleme ve değerlendirmeler yapıldığını belirten Egeli iş insanlarının açıklamasında "Konuya ilişkin olarak alanında uzman bir hukuk profesöründen görüş alınmış, mevzuat hükümleri yorumlanmış ve her zaman olduğu gibi hukuka uygun yol ve yöntemler izlenmiştir. ENDA Enerji'nin (A) grubu pay imtiyazları, Türk Ticaret Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun hükümleri gereğince müktesep hak olarak kabul edilmektedir. (A) grubu pay sahiplerinin esas sözleşme gereği sahip oldukları bu müktesep hakkın ellerinden alınması, haklarının özüne müdahale niteliğinde olacağından, göz ardı edilemeyecektir" denildi.

"YAKIŞIKSIZ AÇIKLAMALAR"

(A) grubu imtiyazlı payların, ENDA Enerji'nin kuruluşu ve gelişmesinde emeği olan iş insanlarına ait olan ve üçüncü kişilere devri esas sözleşme ile kısıtlanmış paylar olduğunu kaydeden işadamları, "(A) grubu payların imtiyazlarının kurumsal sürdürülebilirliğe zarar verdiği ve suistimale açık bir yapı yarattığı şeklinde basında yer alan yakışıksız ifadeler, ENDA Enerji'nin kuruluşundan bugüne kat ettiği yol ve içinde bulunduğu finansal ve kurumsal durum göz önüne alındığında dikkate alınacak nitelikte değildir. Enda Enerji kurulduğu tarihten beri yasal düzenlemelere uygun olarak sürdürdüğü tavrını koruyarak emin ve güvenli adımlarla yoluna devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

ERHAN GÜLENÇ