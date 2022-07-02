Ulaşım zammı iptal oldu

İZMİRLİLER dün sabah ESHOT ücretlerine zam beklerken indirimle karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayındaki UKOME toplantısında, ilçe belediye başkanlarına oy kullandırılarak, İZSU ve ESHOT için zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı alınmıştı. TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, ilgili kararın iptali için dava açmıştı. Ulaşım ücretlerine her ay uygulanan ÜFE zammı, mahkeme kararı doğrultusunda geri çekildi. Toplu ulaşımda tam ücret ÜFE kararı öncesi uygulanan 6 lira 50 kuruş, öğrenci de 2 lira 20 kuruş oldu. Kararla birlikte öğretmen ve 60 yaş kart ücretleri de 5 lira 60 kuruş seviyesine çekildi.

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