  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Ulaşım zammı iptal oldu

Ulaşım zammı iptal oldu

2.7.2022

Ulaşım zammı iptal oldu
İZMİRLİLER dün sabah ESHOT ücretlerine zam beklerken indirimle karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Mart ayındaki UKOME toplantısında, ilçe belediye başkanlarına oy kullandırılarak, İZSU ve ESHOT için zam oranlarını Üretici Fiyat Endeksi'ne (ÜFE) bağlama kararı alınmıştı. TCDD İzmir 3. Bölge Müdürlüğü, ilgili kararın iptali için dava açmıştı. Ulaşım ücretlerine her ay uygulanan ÜFE zammı, mahkeme kararı doğrultusunda geri çekildi. Toplu ulaşımda tam ücret ÜFE kararı öncesi uygulanan 6 lira 50 kuruş, öğrenci de 2 lira 20 kuruş oldu. Kararla birlikte öğretmen ve 60 yaş kart ücretleri de 5 lira 60 kuruş seviyesine çekildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA