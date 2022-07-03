Çuval taşıyarak başladı kahvecilikte zirve yaptı

İzmir Kurukahveciler Kuruyemişçiler ve Baharatçılar Esnaf Odası Başkanı İlyas Gönen, daha çocuk yaşlarında kahve çuvalları taşıyıp hamallık yaparak başladığı mesleğinin zirvesine çıktı. İzmirlilerin 'Kahve kokulu adam' olarak tanıdığı 66 yaşındaki İlyas Gönen, 60 yıldır Tarihi Kemeraltı Çarşısı'nda azim ve başarısıyla Türkiye'ye önemli markalar kazandırırken, esnafın gönlüne girip kurukahve, kuruyemiş ve baharatçılar olmak üzere üç sektörün başına geçti.

JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ ALDI

Esnaf odası başkanlığının yanında, geçmişte İzmir'in önemli futbol takımlarından Altınordu Spor Kulübü'nde 3 dönem başkanlık ve Kemeraltı Derneği Başkanlığı da yapan Gönen, birçok kuru kahve markasının patentini aldı. 1939'da kurulan İlyas Gönen Kurukahve markasıyla 7 farklı lezzeti birarada sunan Osman Tahmis Kahvesi, Gönen tarafından üretilip Türkiye'ye tanıtılarak Ege'nin en önemli markalarından biri haline geldi. 2012'de 5. İzmir Turizm Ödülleri'nde İlyas Gönen Dibek Kurukahvecisi jüri özel ödülüne layık görülen İlyas Gönen, "Dedem ve babamın yanında yetiştim. 8-9 yaşlarında 2 buçuk lira haftalıkla terzide, berberde çalıştım, simit sattım. Kahve çuvalları taşıyıp hamallık yaptım. Bugünlere geldiysem, bu başarımı ahlaklı olmak ve dürüst çalışmaya borçluyum" diye konuştu.

DEDE VE BABA MESLEĞİ

İlyas Gönen, 42 yıl önce vefat eden İstiklal Savaşı Gazisi olan dedesi Hüseyin Gönen'den, 25 yıl önce kaybettiği babası Yusuf Gönen'e geçen kuru kahvecilik mesleğinin yanı sıra uzun yıllar esnaf oda başkanlığı, Kemeraltı Dernek Başkanlığı, Konyalılar Vakfı Başkanlığı ve İzmir'in önemli spor kulüplerinden Altınordu'da 3 dönem yöneticilik yaptı. Altınordu ile bağlarını asla koparmayan İlyas Gönen, Altınordu Taraftar Derneği'nin de başkanlığını yürütüyor. Gönen, "Halkıma hizmet ve gönül vermeye devam ediyorum. 83 yıldır aynı yerde aynı mekanda, dedem ve babamdan kalan yerde hizmet veriyoruz. Ondan önceki yıllarda da Basmane Gaziler Caddesi'nde çay ve kahve evimiz vardı. Burada sadece vatandaşlara ve bazı restoran ve kahvelere satış yapıyoruz. Üç meslek dalının başkanı oldum. Baharat, kuru kahve, kuruyemiş sektöründeyim. Türkiye'de hiç para almadan esnaf odası başkanlığı yapanlardan biri de benim. Hiç para almıyorum. Biz üstüne para verip odayı yönetiyoruz, tüm üyelerimizin her zaman yanındayız" dedi.

ÜLKEYE MARKALAR KAZANDIRDI

HİSAR Camisi'nin yan kapısının hemen dibinde, bir zamanların kahveciler kralı Yusuf Gönen, Kemeraltı'na adımını 1942'de attı. Oğlu İlyas Gönen, kakuleli kahveden baharatlı kahvenin her çeşidine yayılarak müesseseyi zirvede tutmayı başardı. Bütün aromalı kahveleri Türkiye'ye sevdiren ve damla sakızlı kahvenin ilk patentini alan İlyas Gönen ayrıca ülkeye birçok kuru kahve markasını kazandırdı. Gönen bugüne kadar meşhur dibek kahvesi markasının ilk tescil belgesini alan isim oldu. Ayrıca doğal damla sakızlı kahve, fincanda pişen aromalı türk kahvesi, altın çilekli türk kahvesi ve 7 karışımlı Osmanlı tahmis kahvesini kazandıran İlyas Gönen, Gönen By Kaffa Kaldi marka tescil belgesini de aldığını ve kafe açmak isteyenlere bayilik vereceklerini dile getirdi.

COĞRAFI IŞARETLI DAMLA SAKIZI

İLYAS Gönen ayrıca damla sakızlı Türk kahvesinin İzmir'e kazandırılması için coğrafi işaret konusunda girişimlerde bulunduğunu söyledi.

ŞENOL KANTÜRK