Önce rüyasını gördü sonra petrolü buldu!

Adana Ceyhan'da bulunan ve değeri 1 milyar dolar olduğu açıklanan petrol sonrası, tarlanın sahiplerinden Cengiz Buhur, gördüğü rüyadan etkilenerek tarlasına yıllar önce kuyu açtığını söyledi. Buhur, "1998'de rüyamda kanlı su gördüm, bunun üzerine 204 metre derinliğe kadar kuyu vurdurdum. Daha sonra çıkan suda petrol olduğunu öğrendik" şeklinde konuştu.

İNANMAK İSTEMEDİLER

Ceyhan'a bağlı Soysalı mahallesinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na bağlı 'Çukurova 1 ve Çukurova 2' isimli araştırma sahasında 2 yıldır süren çalışmalar sonucu yüksek kalitede petrol bulundu. Petrol kuyusunu bulduğu dönemde bir televizyonda ana haber bültenine çıktığını söyleyen Buhur, "O dönemin bakanlarından Yaşar Topçu, telefonla bağlanarak şov yaptığımızı söyledi. Sonraki dönemde konuyu ilettiğim yetkililer de beni ciddiye almadı. 2020 yılında bir arkadaşımın eniştesinin enerji bakanlığında çalıştığını duydum. Onun aracılığıyla bağlantı kurduk. Cumhurbaşkanımızın nerede bir rezerve rastlanırsa üzerine gidilmesi isteği üzerine tarlada çalışmalara başlandı ve petrol bulundu" diye konuştu.