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Haberler Ekonomi THK’den 12 yıl sonra kurban kesim hizmeti

THK’den 12 yıl sonra kurban kesim hizmeti

3.7.2022

THK’den 12 yıl sonra kurban kesim hizmeti
TÜRK Hava Kurumu (THK) Kayyum Heyeti Başkanı Abdullah Kaya, kurumun 12 yıl aradan sonra yeniden vekaleten kurban kesimi hizmeti vereceğini bildirdi. Kaya, vekaleten kurban bağışı bedelleri hakkında bilgi vererek, yurtdışında Togo'da bin 300 lira, Bangladeş'te 2 bin lira olduğunu aktaran Kaya, yurt içinde ise büyükbaş hissesinin 2 bin 750 lira, küçükbaşın ise 3 bin lira olduğunu bildirdi. Kaya, 380 THK şubesi aracılığıyla kurban kesim yerlerinde ücretsiz tuz dağıtımı yapılacağının da altını çizdi.
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