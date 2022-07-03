Varlık barışında süre 31 Mart 2023’e uzadı

YURTDIŞINDA bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını vergi incelemesine tabi olmadan Türkiye'de değerlendirmek üzere başlatılan varlık barışının 30 Haziran'da sona eren başvuru süresi 31 Mart 2023 tarihine kadar uzatıldı. Meclis'te AK Parti'nin önergesi ile torba yasaya yapılan önemli eklemeyle varlık barışının süresi uzatılırken, koşulları da yeniden düzenlendi.

Yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, Türkiye'deki banka veya aracı kurumlara 31 Mart 2023'e kadar bildirilebilecek. Bu varlıklar, yurtdışında bulunan banka ve finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle kanuni defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Defter kayıtlarından düşürülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme koşulu aranmayacak.