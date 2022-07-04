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Haberler Ekonomi Ege’den Fransa’ya hazır giyim ihracatı % 68 arttı

Ege’den Fransa’ya hazır giyim ihracatı % 68 arttı

4.7.2022

Ege’den Fransa’ya hazır giyim ihracatı % 68 arttı

EGE Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği, moda sektöründe dünyanın en prestijli fuarları arasında yer alan Premiere Vision Manufacturing Paris'e 13'üncü kez katılım gerçekleştirecek.

Birlik Başkanı Burak Sertbaş, Türkiye'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatını 2021 yılında yüzde 28 artırarak 1 milyar dolar seviyesine taşıdığını, Ege Bölgesi'nin Fransa'ya hazır giyim ihracatının ise 5 ayda yüzde 68 arttığını söyledi. 2022 yılı Ocak-Mayıs döneminde Ege'nin hazır giyim ihracatı yüzde 69 artışla 29 milyon dolara ulaştı.

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