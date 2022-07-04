Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na 712 erkek öğrenci temin edilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, " Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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