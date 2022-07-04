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Haberler Ekonomi Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci temin edilecektir

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu'na 712 erkek öğrenci temin edilecektir

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre 712 erkek öğrenci alınacak.

04.07.2022, 09:15

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu’na 712 erkek öğrenci temin edilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'deki ilanda, " Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacına yönelik başvurular 01-24 Temmuz 2022 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Temin ile ilgili detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının https://kamuilan.sbb.gov.tr adreslerinde yer alan "2022 Yılı Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu Başvuru Kılavuzu"nda belirtilmiştir." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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