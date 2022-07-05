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Haberler Ekonomi Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı 8 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 25 temmuz 2022

05.07.2022, 10:11

Kastamonu Üniversitesi Akademik Personel alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 657 sayılı Kanun, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Üniversitemizin Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Esasları Yönergesi(1)' nin ilgili hükümleri gereğince öğretim elemanı alınacaktır. " dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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