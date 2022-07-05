Milyonlarca emekli ve memurun zam sevinci

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayı enflasyon verilerini açıkladı. TÜFE aylık artış yüzde 4.95 oldu. Altı aylık enflasyon yüzde 42.35 olarak gerçekleşti. Milyonlarca emekli, memur ve memur emeklisi, sözleşmeli personelin zam oranları netleşti. Enflasyonla birlikte SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 42.35; kamu görevlileri ve memur emeklilerinin maaşlarına ise altı aylık enflasyon farkından kaynaklı ilave artış ve yüzde 7 oranındaki yeni toplu sözleşme zammı olmak üzere temmuzdan itibaren yüzde 41.69 artış yapıldı. Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4 bin 289 liradan 6 bin 78 liraya yükseldi. En düşük SSK emeklilerinin (2000 öncesi) aylığı 3 bin 293 liradan 4 bin 688 liraya çıktı.

EN DÜŞÜK AYLIK 3500 TL

Yüzde 42.35'lik zamla 2000 öncesi SSK emeklilerinde 3 bin 293 lira olan en düşük emekli aylığı ise 4 bin 688 lira olacak. Geçen yıl 1500 lira olarak uygulanan en düşük emekli aylığı bu yılın başında 2 bin 500'ye çıkarılmıştı. Geçen hafta ek gösterge ile ilgili kanunun Meclis'teki görüşmeleri sırasında 3 bin 500 yükseltildi. Normal emekli aylığı yüzde 42.35 oranında artırıldığında 3500 liranın altında kalan emekli aylıkları Hazine tarafından 3 bin 500 liraya tamamlanacak. Bundan yaklaşık 1.7 milyon emekli yararlanacak. En düşük aylık 2000 sonrası emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 lira, esnaf (Bağ- Kur) 2 bin 399 lira, tarım (Bağ-Kur) 2 bin 262 lira düzeyinde bulunuyor. Bu tutarlar yüzde 42.35 oranında artırıldığında sırasıyla 2 bin 905, 3 bin 415 ve 3 bin 219 liraya çıkacak. Aradaki fark hazine tarafından karşılanarak 3 bin 500 liraya tamamlanacak.

YILLIK ZAM YÜZDE 85.54

Yılın ilk yarısında SSK ve BAĞ - KUR emekli aylıklarına yüzde 25.47, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 30.95 oranında artış yapılmıştı. Temmuz ayında yapılanla birlikte yıllık artış SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinde yüzde 78.62, memurlarda ise yüzde 85.54 olarak gerçekleşti. Geçen yılın Haziran ayına göre yıllık enflasyon yüzde 78.62 olduğu için SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında yapılan artış, tümüyle enflasyon farkından oluşuyor. Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ise yıllık bazda yüzde 85.54 oranında artış yapılmış oldu.

KAMU İŞÇİLERİNE ZAM

Kamu işçilerine, geçen yıl yapılan toplu sözleşmeyle ilk 6 ay yüzde 12, sonraki 6 aylık dönemlerde ise yüzde 5 + enflasyon farkı oranında artış yapılması kararlaştırılmıştı. Buna göre, 6 aylık süresi Haziran ayında dolan kamu işçilerinin ücretlerine temmuz ayında yüzde 42.35 oranında artış yapılacak.

BAYRAMDAN ÖNCE HESAPTA

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, memurun temmuz ayında alacakları maaşlarının Kurban Bayramı'ndan önce zamlı haliyle yatırılacağını açıklamıştı. Buna göre arife günü olan 8 Temmuz tarihine kadar zamlı maaşlar memurların hesaplarına yatırılmış olacak.