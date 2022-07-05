TBMM 300 personel alımı yapacak! İşte, başvuru şartları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatında İlk Defa Göreve Başlayacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4'üncü maddesinin (A) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere yazılı ile sözlü veya uygulama sınavı sonuçlarına göre personel alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.



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