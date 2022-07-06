İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim üyesi alım ilanı

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı için ilan yayımladı.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemizin belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır." ifadelerine yer verildi.