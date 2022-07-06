Sanayide Ege farkı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) sanayi veri tabanı esas alınarak yapılan "Sanayinin Liderleri Programı"na göre üretim kapasitesi ve çeşitliliğinde lider iller belirlendi. İzmir hem üretim kapasitesi hem de çeşitliliğinde İstanbul'dan sonra 2. il oldu. Bu çerçevede kayıtlı toplam 3 bin 926 ürün içinde illerin üretebildiği ürün sayıları tespit edildi.

İLK 10'DA 2 EGELİ YER ALDI

Analiz sonucunda 2 bin 621 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İstanbul birinci, 2 bin 300 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle İzmir ikinci, 1954 farklı ürün üretebilme kapasitesiyle Ankara üçüncü oldu. Ankara'yı Kocaeli ve Bursa takip etti. 3 bin 926 ürün için üretim kapasitesine göre yapılan sıralamada ise, İzmir, 263 üründe birinci olurken listenin yine iki numarası oldu.

121 üründe birincilik ile Manisa listenin 9. sırasında yer alırken, 12. sıradaki Denizli 69, 14. sıradaki Balıkesir 73, 19. sıradaki Aydın 37, 31. sıradaki Uşak 18 ve 42. sıradaki Muğla 14 üründe lider oldu. İzmir, üretim kapasitesine göre gıda ürünleri imalatı, kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı, tütün ürünleri imalatı, elektrik, gaz buhar ve havalandırma sistemi üretim ve dağıtımında Türkiye birincisi oldu. Manisa ise kömür, linyit çıkarılması, içecek imalatı sektörlerinde ülke birinciliği elde etti. ERHAN GÜLENÇ

ALİAĞA'DAN AMERİKA'YA 843 MİLYON LİRALIK SATIŞ

İZMİR Aliağa'da üretim yapan ve geçtiğimiz günlerde Borsa İstanbul'da halka açılan Kocaer Ailesi'ne ait Kocaer Çelik, önceki gün Amerika kıtasına yönelik çok büyük iki satış sözleşmesi imzaladığını açıkladı. Amerika kıtasına ihracat için yapılan çelik profili satışı kontratlarının toplam 50.1 milyon dolar (843 milyon lira) olduğu duyuruldu.