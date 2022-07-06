TOSBİ Müdürü Galip Kılınç emekli oldu

TİRE Organize Sanayi Bölgesi (TOSBİ) Müdürlüğü görevini 23 yıldır aralıksız sürdüren Galip Kılınç emekli oldu. Görev süresi içinde yedi ayrı yönetim kurulu başkanı ile çalışan Kılınç bundan sonra TOSBİ'ye danışman olarak hizmet verecek. Emeklilik dilekçesini sunan Kılınç'a, TOSBİ Yönetim Kurulu Başkanı Kosat Gürler, Müteşebbis Heyet Başkanı Metin Akdaş, Kaymakam Fatih Çobanoğlu ve EBSO Başkanı Ender Yorgancılar'ın katıldığı törende teşekkür plaketi verildi.

OSB'DE göreve başladığı yıllarda toplam 7 firmanın faaliyette olduğunu bugün ise bu sayının 116'ya ulaştığını ifade eden Kılınç, "Bu gün hayatta olmayan yönetim kurulu başkanlarımız da dahil herkesle ekip ruhunu gözeterek uyum içinde çalıştım. Bugün İzmir'de, en fazla ülke farklılığına sahip OSB'yiz. Uluslararası ölçekte 11 ülke TOSBİ'de bayrak dalgalandırırken, yaklaşık 6 bin kişi istihdam ediliyor. Karbon ayak izi açısından en çevreci ve modern OSB'lerden biriyiz" dedi. ■ NADİR UYSAL

DİĞER