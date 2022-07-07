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Haberler Ekonomi Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel alacak

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13 sözleşmeli personel alacak. Son başvuru tarihi 29 temmuz 2022

07.07.2022, 10:00

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi 13 Sözleşmeli Personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre, "Üniversitemiz birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4'üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"da yer alan Ek 2'nci maddenin (b) fıkrası gereğince "Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle" aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacaktır. "

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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