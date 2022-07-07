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Haberler Ekonomi Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detayları

Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detayları

Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacağını duyurdu. Personel alım ilanının şartları ve detayları da açıklandı.

07.07.2022, 09:34

Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detayları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dicle Üniversitesi Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. "

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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