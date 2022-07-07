Dicle Üniversitesi 19 Sözleşmeli Personel alacak! İşte başvuru detayları

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Dicle Üniversitesi Üniversitesi şu açıklamayı yaptı:

"Üniversitemizde istihdam edilmek ve giderleri Özel Bütçeden karşılanmak suretiyle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre tam zamanlı olarak çalıştırılmak üzere 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen unvan ve nitelikle sözleşmeli personel alımı yapılacaktır. "