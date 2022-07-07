  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Emine Erdoğan’a teşekkür ziyareti

Emine Erdoğan’a teşekkür ziyareti

7.7.2022

Emine Erdoğan’a teşekkür ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çevreyle ilgili projelerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Sharma, Emine Erdoğan'ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade etti. Sharma, Emine Erdoğan'ı küresel okyanus ittifakı çalışmalarına destek vermeye davet etti.

Görüşmede "sıfır atık" ve "sıfır atık mavi" projeleri ile deniz temizliği, Van Gölü'nün temizlenmesi, Salda Gölü'nün korunması ve Ata Tohumu Projesi'yle ilgili de Sharma'ya bilgi veren Emine Erdoğan, "küresel okyanus ittifakı" çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Sharma, ziyaret anısına Emine Erdoğan'a, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü için yaptırılan özel koleksiyondan bir porselen fincan hediye etti. Emine Erdoğan da Sharma'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları'ndan çıkan "Türk Mutfağı" kitabını takdim etti. ■ FATMA GÖKSU/

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA