Emine Erdoğan’a teşekkür ziyareti

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çevreyle ilgili projelerinden dolayı teşekkür ziyaretinde bulunan Sharma, Emine Erdoğan'ın sıfır atık başta olmak üzere çevreyle ilgili projelere verdiği katkıları takdirle izlediklerini ifade etti. Sharma, Emine Erdoğan'ı küresel okyanus ittifakı çalışmalarına destek vermeye davet etti.

Görüşmede "sıfır atık" ve "sıfır atık mavi" projeleri ile deniz temizliği, Van Gölü'nün temizlenmesi, Salda Gölü'nün korunması ve Ata Tohumu Projesi'yle ilgili de Sharma'ya bilgi veren Emine Erdoğan, "küresel okyanus ittifakı" çalışmalarına destek vermekten mutluluk duyacağını belirtti.

Sharma, ziyaret anısına Emine Erdoğan'a, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in doğum günü için yaptırılan özel koleksiyondan bir porselen fincan hediye etti. Emine Erdoğan da Sharma'ya Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları'ndan çıkan "Türk Mutfağı" kitabını takdim etti. ■ FATMA GÖKSU/