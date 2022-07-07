Karapınar GES’e büyük övgü

YENİLENEBİLİR enerji alanında Türkiye'nin en önemli oyuncularından biri olan Kalyon Enerji'nin Konya'da kurduğu Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES), önceki gün önemli bir ziyarete ev sahipliği yaptı. 26'ncı Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP26) Başkanı Alok Sharma, İngiliz Devleti'nin ihracat kredi ajansı UK Export Finance'in (UKEF) bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanı sağladığı santrali ziyaret etti.

GÜVENİ GÖSTERİYOR

SHARMA'YA Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu eşlik etti. Yetkililerden santral hakkında bilgi alan Alok Sharma, "Bugün burada olmaktan ve tamamlandığında Türkiye'nin en büyük güneş enerjisi tesisi olacak; aynı zamanda 2 milyon haneye temiz elektrik enerjisi sağlayacak eşsiz santrali yerinde görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Bu tesis hem temiz enerjinin geleceğinin hem de Birleşik Krallık ve Türkiye iş birliğinde, Birleşik Krallık'ın 217 milyon sterlin ile bugüne kadar ülke dışında bir güneş enerjisi projesine sağladığı en büyük finansman garantisinin sembolü niteliğindedir" değerlendirmesinde bulundu.

CEMAL Kalyoncu ise İngiliz Hükümeti'nin bugüne kadar sürdürülebilirlik konusunda en büyük proje finansmanını Kalyon Karapınar GES'e sağlamasının, salgın sebebiyle küresel düzeyde piyasaların zorlandığı bir süreçte bile Türkiye'ye ve Kalyon Holding'in sürdürülebilir finansal yapısına duyulan güvene işaret ettiğine dikkat çekti.

Cemal Kalyoncu ayrıca, "İklim değişikliği çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için, dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımıza devam edeceğiz" dedi. İşletmeye alınan 900 MW panel kurulu gücü ile Avrupa'nın en büyük güneş enerji santrali unvanına da sahip olan Karapınar GES'in 12 yıl vadeli toplam 812 milyon dolarlık finansmanın imza töreni geçtiğimiz aylarda İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Proje, Türkiye'ye yıllık 400 milyon dolar tutarında döviz ikâmesi sağlamaya başladı. Karapınar GES'in güneş panelleri de yine bir Kalyon Enerji şirketi olan Kalyon PV tarafından üretilip temin ediliyor.