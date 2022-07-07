Memurların zamlı maaşları yarın hesaplarına yatırılacak

Haziran ayı enflasyon verisinin açıklanmasının ardından zamlı memur ve memur maaşları belirlendi. TÜİK Haziran ayı enflasyon rakamını yüzde 4,98 olarak açıkladı. 2022 Temmuz zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için zam oranı yüzde 42,35 olurken, memur ve memur emeklisi için bu rakam yüzde 41,69 olarak belirlendi.

YILDA 2 KEZ BELİRLENİYOR

En düşük memur maaşı 6.429 liradan 9.109 liraya çıktı. Temmuz zammı ile beraber emekli ve memur maaşları ödeme takvimi de netleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz zammı sonrası zamlı memur maaşları için ödemelerin bayram öncesi 8 Temmuz tarihinde yapılacağını açıkladı. Başkan Erdoğan memur maaşları için şu ifadeleri kullandı:

"Temmuz ayı memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödenecek. Türkiye büyürken, gelişirken, güçlenirken, 85 milyon vatandaşımızın bilaistisna her birinin buradan payına düşeni almasını temin etmek boynumuzun borcudur."

Memur maaşları gibi yaşlı ve engelli maaşları da Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların hesabına yatacak. Buna göre yaşlı ve engelli maaşları, memur maaşları ile beraber 8 Temmuz tarihinde zamlı halde ödenecek. Yaşlı ve engelli maaşları her yıl 2 kez belirleniyor. Bu aylıklara memur ve memur emeklisi zam oranı kadar artış yaşanıyor. Yani Temmuz döneminde engelli ve yaşlı aylığı da yüzde 41,69 oranında artacak.

SSK EMEKLİLERİ TAKVİMİ

● SSK emekli maaşlarının ödeme günleri şöyle: Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde, tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde, tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda, tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde, tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'nde, tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde, tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde, tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde, tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde, tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yeni zamlı maaşlarına kavuşacak.