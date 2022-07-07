Teşvikle kurduğu işini 10 kat büyüttü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 36 yaşındaki genç girişimci Mesut Şen, devlet teşvikiyle kurduğu hayvan çiftliğinde üretimi 10 katına çıkardı. Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığınca yürütülen Hayvancılık Yatırımlarının desteklenmesi Hibe Programı'nda 2019 yılında başvurusu kabul edilen ve aldığı hibe desteğiyle büyükbaş hayvan çiftliği kuran Mesut Şen, ilk etapta kurduğu çiftlikte 20 büyükbaş hayvan ile işe başladı.

Genç girişimci devlet desteği sayesinde 2 yıl içerisinde üretimi 10 katına çıkardı. Küçüklüğünden beri baba mesleği olan hayvancılık yaptığını, imkansızlık nedeniyle başkalarının hayvanlarını beslediğini belirten Mesut Şen, 'Devlet teşviki sayesinde kendi işini kurduğunu' belirtti. Şen, "Devletin böyle bir teşviki olduğunu duydum ve bende başvuruda bulundum, başvurum kabul edildi ve kısa sürede inşaat çalışmasına başladık, bir yıl içerisinde çiftliğimizin inşaatını bitirdik ve hayvanlarımızı alarak işe başladım. Şimdi devlet teşviki sayesinde kendi ahırımda kendi hayvanımı besliyorum" diye konuştu.