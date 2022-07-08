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Haberler Ekonomi Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın

Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın

AYDIN Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muhammet Ali Künkcü, esnafın her zaman Aydınlıların yanında olduğunu belirterek, bayram alışverişlerinin yerel esnaftan yapılması çağrısında bulundu.

8.7.2022

Bayram alışverişinizi yerel esnaftan yapın

Esnaf ve sanatkarların sadece devletin değil, vatandaşın da desteğine ihtiyacı olduğunu ifade eden Başkan Künkcü, "Aydınlılar esnafımızın yanında olmalı. Gelin bayram alışverişinizi yakınınızdaki esnaftan yapın. Çünkü küçük esnaf bizi biz yapan, milli ve yerli değerlerimize sahip çıkan kesimdir. Yerel esnaftan alışveriş demek paranın ülke ekonomisinde kalması, Türk lirasının değer kazanması, ilimizin kalkınması demektir. Gün birlik günü, gün esnafa sahip çıkma günüdür" dedi. Künkcü şunları söyledi: "Birçok ilde 'Esnafına sahip çık' kampanyası başlatıldı. Aydın'da da vatandaşlarımızın kampanyamıza destek olacağına, üzerimde yok sonra veririm diyebildiği, kimi zaman anahtarını, kimi zaman çocuğunu emanet ettiği, düğününde cenazesinde beraber olduğu yerel esnafına sahip çıkağına inanıyorum" dedi. ■ RAMAZAN AYDEMİR

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