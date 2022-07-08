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Haberler Ekonomi Bostanlı’da kiralık ev fiyatlarında fahiş artış

Bostanlı’da kiralık ev fiyatlarında fahiş artış

8.7.2022

Bostanlı’da kiralık ev fiyatlarında fahiş artış

İZMİR'DE en ciddi kira artışı Karşıyaka'da yaşanıyor. Bostanlı semtinde en düşük kira fiyatı 6 bin TL olurken standardın biraz üstü evlerin fiyatı 10-12 bin TL arasında değişiyor.

Bostanlı'da emlakçılık yapan Hülya Oğuz, "Bostanlı'da 12 bin TL'den aşağı olmasın diyen ev sahipleri var. 12 bin TL'yi vatandaş nasıl ödeyecek? Ev sahiplerine hiç olmazsa 10 bin TL yapın diyorum. Örneğin Mavişehir'de Pamukkale 12'de belediyeden 'evleri boşaltın' diye mesaj geldi. Yıkım yapılacak. Para toplanamadığı için güçlendirme yapamadılar. Orada 98 dairem var. Hepsi ev arayacak" dedi.

Emlakçı Dilek Güleroğlu ise gayrimenkul fiyatlarında düşüş beklenmemesi gerektiğini söyledi.

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