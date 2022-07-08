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Haberler Ekonomi Güneş paneli fabrikası eğitime katkı sunacak

Güneş paneli fabrikası eğitime katkı sunacak

8.7.2022

Güneş paneli fabrikası eğitime katkı sunacak
TÜRKİYE'NİN tek, dünyanın ise sayılı entegre güneş paneli üreticisi Kalyon PV ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında genç istihdamı arttırmak amacıyla "İş'te Mesleğim Eğitim" adlı işbirliği protokolüne imza atıldı. Fabrikaya kayıt yaptırıp 4 yıllık eğitimin sonunda başarılı olan tüm gençlere istihdam garantisi verilecek. Kalyon Enerji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Kalyoncu, "Gençlerimizin kendilerini gerçekleştirme ve geliştirmesi adına fırsatlar sunacağız" derken, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, gençlerin Kalyon bünyesinde istihdam edileceklerini aktardı. ■ BURCU ŞEN
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