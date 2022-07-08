İngiltere’de bazı gıdalara elektronik kilit takıldı

İNGİLTERE'DE bir süpermarkette peynir, et, tereyağı ve bebek maması gibi ürünlere elektrik kilit takılması tepkilere neden oldu. İngiliz Daily Mail'de yer alan haberde, bazı süpermarket zincirlerinin ürünlere elektronik barkod yapıştırıldığı ya da elektronik kilit takıldığı fotoğraflar yer aldı. Aldi, Tesco ve Sainsbury's isimli süpermarketlerde son dönemde fiyatların arttığına dikkat çeken fotoğraflarda 3.99 sterline (yaklaşık 81 TL) satılan bir kalıp peynirin etrafına elektronik kelepçe takıldığı görüldü.

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