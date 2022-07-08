İzmir’de kurbanlıkların büyük çoğunluğu satıldı

İZMİR'DEKİ kurban pazarlarında, küçükbaş ve büyükbaşların neredeyse tamamına yakını satıldı. Besiciler bu sene endişe duyarak pazar kurduklarını; ancak satışlardan memnun kaldıklarını söyledi. İzmir'in Karşıyaka ilçesinde bulunan Örnekköy Kapalı Hayvan Pazarı ve Doğançay Hayvan Pazarı'nda besiciler, hayvanlarının büyük çoğunluğunu satarak çadırlarını kapattı.

Çadırlarının girişine "Bitti" yazısını asan satıcılar, Kurban Bayramının gelmesini ve hayvanları alıcılarına teslim etmeyi bekliyor. Çadırında çok az hayvan kalan satıcılar ise Arefe Günü ve bayramın ilk günü ile beraber hayvanlarının tamamen satmayı planlıyor. Çorum'dan gelen Ümit Ergişi (38), hayvan satışlarının beklenenden daha hızlı bittiğini ifade etti.