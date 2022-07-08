Küresel enflasyonla dolar 20 yılın zirvesinde

Küresel çapta yüksek seyreden enflasyon karşısında merkez bankalarının bol likidite döneminden sıkı para politikalarına geçişi ivme kazanırken, bu durum dolar talebinin güçlü kalmasını beraberinde getiriyor. ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından verilen mesajlar ise önceliğin enflasyonun kontrol altına alınmasına verildiğini gösteriyor. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 14-15 Haziran'da düzenlenen toplantısına ilişkin dün açıklanan tutanaklar, Banka'nın yüksek enflasyonun devam etmesi halinde para politikasında "daha kısıtlayıcı" olabileceğini ortaya koydu.

ŞAHİN POLİTİKALAR

Tutanaklar öncesi dolar endeksi, önceki gün 107,3 ile Aralık 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi test ederken, dün önceki günkü kapanış seviyesine göre yüzde 0,2'lik düşüşle 106,7 seviyesine gerilese de 20 yılın zirvesindeki seyrini sürdürüyor. Dolar endeksinin yılbaşından bu yana olan yükselişi ise yüzde 12'ye yaklaştı. Fed'in "şahin" politikalarını agresif şekilde devam ettireceği beklentileri ile güçlenen dolar, diğer para birimleri üzerinde de baskı yaratmaya devam ediyor. Euro/dolar paritesi, önceki gün 1,0162 ile son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından dün 1,0190 seviyesinde hareket etti. Paritenin yılbaşından bu yana olan kaybı ise yüzde 10'u aştı.

'BATAĞA SÜRÜKLEDİN'

Güçlü seyreden dolar, emtia fiyatlarını da baskılıyor. Brent petrolün varil fiyatı hafta başından bu yana yüzde 10'a yakın değer kaybıyla 100 dolar sınırına çekilirken, hafta başından bu yana yüzde 3,8 değer kaybeden altının ons fiyatı 1.744 dolardan alıcı buldu. Tüm dünyada olduğu gibi ABD'de de artan enflasyon başta gıda olmak üzere birçok temel ihtiyaç kaleminde fiyat artışlarını beraberinde getirdi. ABD Başkanı Joe Biden'ın aldığı kararlar ve dünya ekonomisine etkileri eleştirilerin hedefi oldu. ABD'de birçok basın kuruluşunun 'enflasyon artışı' haberlerine yorum yazan vatandaşlar sorumlu olarak Joe Biden'ı gösterdi.

Yorumlar arasında, "Biden ne zaman bu sorunu çözeceksin?", "Enflasyon tamamen Biden'ın suçu", "Aldığın kararlarla hem dünyayı hem ABD'yi enflasyon batağına sürükledin Joe Biden" ifadeleri dikkat çekti. Fransa'da ise yaşam pahalılığının artmasıyla maaşların yeniden değerlendirilmesi talebiyle ülke genelinde yapılan grevlerin sayısı artmaya başladı. Ulaştırma, güvenlik ve çok sayıda özel şirkette maaşlı çalışanların eyleme geçmeye hazırlandığı kaydedildi. Avrupa'da başta İngiltere, Almanya ve Fransa olmak üzerek birçok ülkenin büyük havalimanlarında tam bir kaos yaşandığı bildirildi. Havalimanlarında bavullar ortada kalırken, bazı uçuşların iptal edildiği bildirildi.